Leggi su open.online

(Di sabato 20 gennaio 2024) Il presidente dell’Volodymyrsi dice pronto are Donald, ma solo a una: l’ex presidente statunitense deve essere in grado di fermare la guerra con la Russia in 24 ore, come aveva sostenuto da lui stesso. «Per favore, Donald, ti invito in, a. Quindi, se puoi fermare la guerra entro 24 ore, penso che sarebbe sufficiente per venire», hain un’intervista a Channel 4 News. «Forse Donald ha una vera idea e può condividerla con me», ha aggiunto. Il riferimento è alle dichiarazioni chedece in un’intervista a Fox lo scorso giugno in cui affermò: «Troverei un accordo in 24 ore. Direi unaa ...