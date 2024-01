Ucraina-Russia | paesi baltici preparano difesa anti-Putin al confine

Leggi su giornaledellumbria

(Di sabato 20 gennaio 2024) (Adnkronos) – Vladimirminaccia Lituania, Lettonia e Estonia. Inon perdono tempo e avviano la costruzione di difese comuni ai confini con lae la Bielo. Le parole del leader del Cremlino, che recentemente ha definito i”una minaccia” per la sicurezza della, non sono passate inosservate. Le 3 repubbliche ex sovietiche hanno raggiunto un’intesa per la realizzazione di unacomune, ritenuta cruciale nel quadro caratterizzato dalla guerra tra. “I ministri” della“a Riga hanno firmato un accordo in base al quale Estonia, Lettonia e Lituania realizzeranno installazioni difensive ...