Ucraina chiede più armi | “Putin non si accontenterà di poche conquiste”

(Di sabato 20 gennaio 2024) Le parole del consigliere di Zelensky alla Bild. Intanto la Russia intercetta e abbatte un drone al confine L'piùagli alleati passati quasi due anni dall'inizio dell'invasione russa. "In questa fase della guerra il problema è che non è distribuito in modo omogeneo il numero delle, dei droni, delle granate o

L'più armi agli alleati passati quasi due anni dall'inizio dell'invasione russa. "In questa fase della guerra il problema è che non è distribuito in modo omogeneo il numero delle armi, ...... delegazione Hamas a Mosca: Russiarilascio ostaggi Gaza, Tajani: "Pronti a inviare nostri uomini in missione Onu" Israele - Hamas, la 'pace cinese': Pechino pensa a Gaza epuò ...L’Ucraina chiede più armi agli alleati passati quasi due anni dall’inizio dell’invasione russa. “In questa fase della guerra il problema è che non è distribuito in modo omogeneo il numero delle armi, ...Il presidente ucraino ha denunciato quella che ha definito la 'follia' della leadership russa e ha messo in guardia da possibili nuove guerre nel mondo. 'A causa della follia della leadership russa, t ...