Uccide il figlio di 10 anni | “Ero ubriaco e mi dava fastidio” Ergastolo definitivo

(Di sabato 20 gennaio 2024) La condanna all’per Mirko Tomkow, responsabile dell’omicidio del propriodi diecia Cura di Vetralla, è ora definitiva. La difesa ha deciso di non ricorrere in Cassazione, rendendo irrevocabile la sentenza emessa lo scorso 27 giugno. Tomkow, già noto alle autorità per maltrattamenti in famiglia nei confronti dell’ex moglie, è stato riconosciuto colpevole di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e da motivi futili. L’atroce delitto è avvenuto il 16 novembre 2021, quando Tomkow ha sorpreso ilda solo nell’abitazione condivisa con la madre. Nonostante un divieto di avvicinamento, il 47enne si è introdotto nell’abitazione, in stato di ebbrezza dopo aver consumato una bottiglia di vodka. Il piccolo è stato brutalmente soffocato con scotch adesivo e successivamente accoltellato ...

Cosa prova unquando viene privato dell'amore materno Rosella lo espone con una scrittura ... la guerra ha causato migliaia di morti, la guerra è deleteria per l'umanità, la guerrae ...L'altro miosi è laureato in Fisica e ora si sta specializzando in Astrofisica. Però pure ... Il matrimonio nonné l'amore né la risata Sono stata davvero fortunata ad aver incontrato un ...L’uomo ha rilasciato alcune dichiarazioni a Quarto Grado, ricordando Pierina, uccisa il 3 ottobre 2023 in un vano tecnico tra garage e ascensore nel condominio di via del Ciclamino a Rimini, dove ...“Ciccio è stato ucciso due volte: una volta da quell’essere immondo ... Francesco era semplicemente Francesco e non il “figlio di” come è stato presentato da tante testate giornalistiche che non hanno ...