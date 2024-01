Tv Talk | puntata oggi | 20 gennaio 2024

Leggi su ascoltitv

(Di sabato 20 gennaio 2024), sabato 20, alle 15:00 su Rai 3, va in onda una nuovadi Tv, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi ospiti, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti. TvRai 3, ospiti 20Tra gli ospiti, Serena Bortone, per parlare del suo programma Che Sarà, tra le novità di Rai 3 di quest’anno. Con lei, Francesco Specchia e lo storico della tv Giorgio Simonelli, spazio alla drammatica vicenda della ristoratrice Giovanna Pedretti di Sant’Angelo Lodigiano e al cortocircuito mediatico che si è generato, travolgendo social, carta stampata e televisione. Al centro della seconda parte Ciro ...