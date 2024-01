Tuttosport – “Come stanno Dybala e Spinazzola Pellegrini…”

(Di sabato 20 gennaio 2024) 2024-01-20 22:36:05 Fa notizia quanto riportato poco fa da: Buona la prima per Daniele De Rossi. Il nuovo tecnico della Roma si è imposto con il risultato di 2-1 sul Verona all’esordio sulla panchina dei giallorossi. Al termine della sfida l’allenatore si è presentato ai microfoni per commentare la prestazione della sua squadra: “Buon risultato. Qui ho una veste diversa, da una parte c’è grandissima emozione e dall’altra tensione perchè ho un lavoro da fare. Ho cercato di conciliare le cose e ringraziare i tifosi a fine partita. Il primo tempo mi è piaciuto molto, se la stessa cosa la fai lenta poi diventa dura perchè diventi prevedibile. Per loro poi è stato più facile venire a pressarci.? Paulo già da prima della partita sentiva qualcosina, ha detto che non è niente ma si sente un po’ indolenzito e non ...

Buona la prima per Daniele De Rossi . Il nuovo tecnico della Roma . Al termine della sfida l'allenatore si è presentato ai microfoni per commentare la prestazione della sua squadra: " Buon risultato. ...Non ho ancora decisogiocheremo, abbiamo calciatori che possono interpretare bene entrambi i sistemi di gioco ". Nel corso della conferenza stampa Inzaghi ha toccato anche altri argomenti caldi: ...Il nuovo tecnico giallorosso si è presentato ai microfoni dopo la vittoria per 2-1 all'esordio contro il Verona ...Intervistato da Tuttosport, Filippo Tortu ... sapendo che comunque l'Inter è la squadra più forte che c’è in Italia come testimoniano i risultati degli ultimi anni, compresa la finale di Champions. Ma ...