Tutti gli studenti devono necessariamente imparare le stesse cose e nello stesso modo? Ne parliamo con Maurizio Parodi

(Di sabato 20 gennaio 2024) «Un vero viaggio di scoperta non è cercare nuove terre ma avere nuovi occhi» scriveva Marcel Proust. Nuovi occhi (attenti e ben spalancati) anche nei confronti della scuola italiana. Occhi per guardarla e per trovare soluzioni alle più disparate problematiche che si frappongono tra la più importante agenzia educativa e il vero successo formativo. L'articolo .

Il programma e il palinsesto completo dello Sport in tv per la giornata di sabato 20 gennaio 2024. Ancora Australian Open nella notte italiana e ... (sportface)

Nuova giornata in compagnia dello Sport in tv: ecco di seguito la guida completa di tutti gli eventi aggiornata giorno dopo giorno , per non farvi ... (sportface)

C'era una certa attesa traaddetti ai lavori per capire se Elly Schlein volesse utilizzare l'incontro dei parlamentari del ...delle ultime settimane e magari annunciare la candidatura ini ...Uno su, la mancata approvazione del Mes. Un'agenda, quella economica e finanziaria, su cui è ... Traaltri gioielli in vendita ci sarebbero quote di Ferrovie che controlla per intero la rete e ...Durante gli ultimi anni, abbiamo visto numerose Superstar della WWE ... passando per Raquel Gonzalez e arrivando a Andrade Cien Almas, tutti quanti hanno visto il cognome sparire o cambiare del tutto, ...A 105 giorni dall’inizio della guerra nella Striscia di Gaza, proseguono i bombardamenti israeliani. Gli Stati Uniti cercano di promuovere la creazione di uno stato palestinese, un’ipotesi rigettata ...