Tunisia-Mali | Coppa d’Africa 2024 in DIRETTA | le Aquile di Cartagine sfidano le ‘semplici’ Aquile

Leggi su oasport

(Di sabato 20 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti allaLIVE testualein, la nazionale tunisina è già costretta alla vittoria. Siamo ancora al secondo match ma per lain, di scena in Costa d’Avorio, è già il momento del dentro o fuori. Dopo l’impressionante quanto sorprendente sconfitta al debutto per 1-0 per mano della cenerentola Namibia, le ‘di’ vanno a caccia della vittoria fondamentale contro ilper giocarsi definitivamente il passaggio del girone nell’ultima sfida contro i padroni di casa della Costa ...