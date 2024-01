Trovato un cadavere in un casolare nell’Anconetano | l’ipotesi che sia di Andreea Rabciuc

(Di sabato 20 gennaio 2024) Era sparita nel nulla dopo aver litigato con il fidanzato, le sue ricerche proseguite per diverso tempo non avevano permesso il ritrovamento di. Nel pomeriggio di sabato un, ridotto allo stato scheletrico, è statoa Castelplanio, in provincia di Ancona.è che possa essere il corpo della 27enne che era scomparsa nella zona di Montecarotto, a circa un chilometro dal luogo dove è stato. La ragazza era sparita nel nulla il 12 marzo del 2022, allontanandosi dopo una serata trascorsa con degli amici. Sul posto i carabinieri, la pm della procura di Ancona Irene Bilotta e l’avvocato Giuliani, legale dell’unico indagato, Simone Gresti, fidanzato della ragazza. Gresti era stato l’ultimo, insieme ad altre due persone, a vedere la giovane la sera ...

Un cadavere in stato di decomposizione è stato riunvenuto poco fa in un casolare a Montecarotto : gli inquirenti stanno verificano se sia il corpo di ... (ilmessaggero)

Un cadavere in stato di decomposizione è stato riunvenuto poco fa in un casolare a Montecarotto, in provincia di Ancona: gli inquirenti sono certi ... (ilmessaggero)

Un cadavere in stato di decomposizione è stato riunvenuto poco fa in un casolare a Montecarotto, in provincia di Ancona: gli inquirenti sono certi ... (ilmessaggero)

Ilpotrebbe essere quello di Andreea Rabciuc , la 27enne scomparsa nella zona di Montecarotto, a circa un chilometro dal luogo dove è stato rinvenuto il corpo. La ragazza era scomparsa il 12 ...... inoltre, gli inquirenti hannoun tappeto arrotolato su cui è stata rinvenuta una traccia biologica di Panfile: l'ipotesi è che sia stato usato per trasportare ildella donna. A ...MONTECAROTTO - Un cadavere in stato di decomposizione è stato riunvenuto poco fa in un casolare a Montecarotto: gli inquirenti stanno verificano se sia il corpo di Andreea Rabciuc, la ragazza di 27 ...Andreea, dall'analisi del dna la verità sullo scheletro trovato a Roma: quali data e causa del decesso Ecco cosa non torna ...