Trovato cadavere in un casolare | Forse è il corpo di Andreea Rabciuc

(Di sabato 20 gennaio 2024) Probabile svolta nel caso di, la 28enne di origini romene residente a Jesi, in provincia di Ancona, scomparsa il 12 marzo del 2022. Sarebbe della ragazza ilriin unabbandonato nel territorio di Castelplanio, in provincia di Ancona. Il, ridotto allo...

Un cadavere in stato di decomposizione è stato riunvenuto poco fa in un casolare a Montecarotto, in provincia di Ancona: gli inquirenti sono certi ... (ilmessaggero)

Un cadavere in stato di decomposizione è stato riunvenuto poco fa in un casolare a Montecarotto, in provincia di Ancona: gli inquirenti sono certi ... (ilmessaggero)

Era sparita nel nulla dopo aver litigato con il fidanzato, le sue ricerche proseguite per diverso tempo non avevano permesso il ritrovamento di ... (ilfattoquotidiano)

Un corpo ridotto allo stato scheletrico è stato rinvenuto nel pomeriggio in un casolare nel territorio di Castelplanio, in provincia di Ancona. Ilpotrebbe essere quello di Andreea Rabciuc, la 27enne scomparsa nella zona di Montecarotto, a circa un chilometro dal luogo dove è stato rinvenuto il corpo. La ragazza era scomparsa il 12 ...- - > Leggi Ancheal Pigneto a Roma: potrebbe essere Andreea Rabciuc TI POTREBBE INTERESSAREUn cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato rinvenuto nel pomeriggio in un casolare nel territorio di Montecarotto, in provincia di Ancona. Il cadavere potrebbe essere quello ...Il cadavere potrebbe essere quello di Andreea Rabciuc, la 27enne scomparsa nella zona di Montecarotto, a circa un chilometro dal luogo dove è stato rinvenuto il corpo. La ragazza era scomparsa il 12 ...