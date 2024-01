Tre scuole bergamasche si candidano per attivare il Liceo del made in Italy

(Di sabato 20 gennaio 2024) LA NOVITÀ . La richiesta da «Oberdan» di Treviglio, «Belotti» e «Leonardo da Vinci» in città: la sperimentazione possibile dal prossimo anno scolastico.

La riduzione delle autonomie scolastiche prevista dal decreto Milleproroghe pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre scorso è stata solo ... (247.libero)

In Liguria solo pochissimi istituti hanno aderito, al liceo di scienze umane Pertini la bocciatura con 203 voti contrari e 2 favorevoli, domani ... (repubblica)

Un aspetto cruciale per questi momenti di promozione della scuola , in tutte le sue molteplici manifestazioni e organizzazioni, è che il concetto di ... (orizzontescuola)

Prende il via la sperimentazione della filiera tecnologico-professionale 4+2: il percorso di studi degli istituti Tecnici e professionali si riduce ... (orizzontescuola)

Prende il via la sperimentazione della filiera tecnologico-professionale 4+2: il percorso di studi degli istituti Tecnici e professionali si riduce ... (orizzontescuola)

Tempo di lettura: < 1 minutoCome da previsioni, da stamani in Basilicata Nevica , ma finora non sono state segnalate particolari criticità. Ieri ... (anteprima24)

... la Prefettura di Cuneo consegnerà le Medaglie d'Onore alla memoria dicittadini della Provincia di Cuneo. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE Replica mattutina, riservata allasecondarie di ...padiglioni che affacciano sulla piazza delle Ninfee invece sono stati assegnati dall'Asl per ... un centro di educazione ambientale con laboratori per le, una scuola di cucina e un ...La sua colpa sarebbe stata quella di avere difeso un compagno di classe schernito da tre studenti che poi, all'uscita da scuola, lo hanno colpito con calci e pugni tanto da riportare ferite giudicate ...Tre storie diverse, ma forse no. Tre storie che poggiano le ... qual è la differenza tra una storia ‘vera’ e una storia ‘finta’”: incontri nelle scuole secondarie di primo grado e superiori a cura ...