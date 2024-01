Tre fratelli ritrovati senza vita in casa | tutti con segni di violenza

Leggi su cityrumors

(Di sabato 20 gennaio 2024) Una disgrazia che ha lasciatoparole a Madrid: la polizia ha trovato una scena impressionante nell’abitazione In Spagna si è consumata una vera e propria tragedia. È successo a Morata de Tajuña, una cittadina della Comunità di Madrid: sono statii corpidi tre, due donne e un uomo tra i 70 e gli 80 anni,condi. Come hanno riferito diverse fonti comunali, insieme alla polizia, all’agenzia di notizie Europa Press, la scoperta è venuta fuori nella mattinata di questo giovedì, 18 gennaio, all’interno di un’abitazione. Sembrerebbe, infatti, che siano stati proprio gli stessi residenti che si trovano in quella zona ad allertare il Comune per quanto accaduto. Non è passata ...