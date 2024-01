Trasporti | Moratti | “Competitività valore per il sistema paese”

(Di sabato 20 gennaio 2024) MILANO – “Credo che la competitivita’ sia unper il, nell’ambito delle infrastrutture aiuta e quindi la messa a gara dei servizi di trasporto porterebbe maggiore qualita’ dei servizi e a prezzi minori”. Così ha commentato, sulla riassegnazione della gestione dei servizi regionali ferroviari a Trenord in regione Lombardia, Letizia, ex sindaco di Milano, a margine del Congresso ‘Milano Grande Città’ di Forza Italia. L'articolo L'Opinionista.

