Tragedia nel Paese | scuola va a fuoco | bambini tra le vittime

... Kim Kwang - ho, è stato incriminato, con l'accusa di negligenza professionale, per ladi Halloween del quartiere di Itaewon , in cui2022 morirono per la calca 159 persone, perlopiù ...in Cina. Sono almeno 13 le vittime di un incendio divampato ieri seradormitorio di una scuola nella località di Yanshanpu, nella provincia di Henan. Il bilancio è stato fornito dalle ...Tragedia in Cina dove almeno 13 persone sono morte nel dormitorio di una scuola nella località di Yanshanpu (provincia di Henan) a causa di un incendio divampato nella serata di ieri. Il bilancio è ...Tragedia in Cina. Sono almeno 13 le vittime di un incendio divampato ieri sera nel dormitorio di una scuola nella località di Yanshanpu, nella provincia di Henan. Il bilancio è stato fornito dalle ...