Tragedia in strada a Sezze | un malore stronca un ragazzo di 22 anni

Unache ha sconvolto il sabato sera diquanto accaduto intorno alle 21 all'incrocio tra via Piagge Marine e via Guglielmo Marconi. Una zona molto frequentata, soprattutto a quell'ora. Sono infatti diverse le persone che hanno assistito al fatto: un giovane, di 22, stava passeggiando sul marciapiede quando, all'improvviso, si è accasciato al suolo in preda ad un. Probabilmente un infarto. Inutili, purtroppo, i soccorsi. Per lui non c'è stato nulla da fare. Molte le persone che si sono assembrate intorno alla posto, dove sono arrivati i carabinieri ed un'ambulanza del 118. Impossibile, al momento, anche solo ipotizzare l'esatta causa del decesso.