Traffico Roma del 20-01-2024 ore 19 | 30

(Di sabato 20 gennaio 2024) LuceverdeBuonasera ben trovati all’ascolto non si rilevano difficoltà al momento sulle strade della capitale si circola senza impedimenti anche sul Raccordo Anulare ricordo che a partire da lunedì prossimo 22 gennaio saranno disposte modifiche alla viabilità nell’area intorno a via Giolitti questo nell’ambito dei lavori per il Giubileo in particolare il tratto di via Giolitti da piazza Rattazzi a Piazza dei Cinquecento riservato al trasporto pubblico locale i veicoli in arrivo dal sottopasso di via Marsala quindi saranno obbligati a svoltare su via Rattazzi per il trasporto pubblico vi ricordo che le linee metropolitane anche questa sera seguono l’orario prolungato con le ultime corse dai capolinea alla 1:30 di notte bene da Massimo peschi e tutto ma per i dettagli di queste le altre notizie Vi ricordo che potete consultare il sito ...