Traffico Roma del 20-01-2024 ore 17 | 00

(Di sabato 20 gennaio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilitàintenso con code a tratti su una carreggiata esterna del raccordo anulare tra l’ampia e La Rustica incolonnamenti poi sulla tangenziale dal bivio per laL’Aquila a viale della Moschea direzione Stadio Olimpico di ricordo che alle 18 allo stadio Olimpico in programma l’incontro di calcioVerona attive in tutta l’aria Le consuete modifiche alauto in fila poi in direzione della tangenziale anche su via Salaria da Villa Spada e sulla via Flaminia dal raccordo anulare e a seguito di un incidente è ancora chiusa aldi Anastasio II all’altezza di Viale Degli Ammiragli in direzione Piazza Pio XI a Centocelle possibili disagi aldi zona per ...