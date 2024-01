Traffico Roma del 20-01-2024 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 20 gennaio 2024) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati all’ascolto auto in file sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra Laurentina e Appia intanto aumenta ilanche sulla tangenziale verso lo stadio Olimpico al momento troviamo code tra Salaria e viale della Moschea mentre a seguito di un incidente è chiusa alvia Anastasio II all’altezza di Viale Degli Ammiragli in direzione di Piazza Pio XI a Centocelle possibili disagi aldi zona per una manifestazione in programma a Piazza dei Mirti dalle 16 alle 18:30 alle 18 invece allo stadio Olimpico l’incontro di calcioVerona per la ventunesima giornata del campionato di calcio di Serie A previste le consuete modifiche alnell’area circostante lo stadio per i dettagli di queste le altre notizie potete ...