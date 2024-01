Traffico Roma del 20-01-2024 ore 14 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 20 gennaio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità sosta in modifica la viabilità per l’incontro di calcio all’OlimpicoVerona del campionato di calcio di Serie A fischio d’inizio alle 18 ponte Garibaldi chiuso alin direzione Trastevere per i lavori sui binari del tram 8deviato chiuso alanche via del Casale Lumbroso l’altezza di via Tullio ascarelli deviate le linee 089 906 sul litorale per dissesto del manto stradale su via Alessandro Magnodeviato messa serale m effettueranno l’orario prolungato ultima corsa da capolinea 1:30 Infine per vento forte segnalato dai bollettini meteo Si raccomanda una guida prudente In collaborazione con Luce Verde infomobilità