Traffico Roma del 20-01-2024 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 20 gennaio 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione scorrevole la circolazione lungo la rete stradale della capitale Qualche rallentamento per ilsi registra su via dei Campi Sportivi in direzione Salaria in città la polizia locale segnala due incidenti Uno in via Boccea nei pressi di via Candelo è un altro in via Cassia altezza via della Giustiniana con possibili disagi alla circolazione restare a cena c’è vento forte segnalato con un allerta gialla della Protezione Civile con venti forti a burrasca nelle zone Nord orientali e mareggiate lungo le coste sport e infine alle ore 18 presso lo stadio Olimpico l’incontro di calcioVerona per la ventunesima giornata del campionato di calcio di Serie A previste le consuete modifiche alnell’area circostante l’evento per i dettagli di queste altre notizie potete ...