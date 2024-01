Traffico Roma del 20-01-2024 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 20 gennaio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità lavori sulla rete tranviaria in via Prenestina fino al 26 gennaio le linee 5 14:19 limitano il servizio a Largo Preneste Da dove partono le navette bus diretti a Piazza dei Gerani e ai capolinea di Viale Togliatti lavori sulla linea del tram 8 dove è chiusa alpubblico e privato la corsia di Ponte Garibaldi in direzione Trastevere la linea 8 è interamente sostituita da navette bus sul litoraleno per dissesto del manto stradale su via Alessandro Magno la linea bus 8 dello scorso XVIII gennaio e deviata in via Monti San Paolo saltando 9 fermate in via Alessandro Magno e una in via di Casal Palocco per il trasporto pubblico vi ricordiamo che le linee metropolitane ABB uno e ci seguono oggi l’orario prolungato con le ultime corse dal ...