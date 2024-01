Torino | ucciso a coltellate un 43enne senzatetto Il cadavere ritrovato lungo le rive del torrente Stura

(Di sabato 20 gennaio 2024) Ildi un uomo di 43 anni è stato rinvenuto in un’area boschiva nei pressi di Venaria Reale,. Secondo le prime informazioni, si tratta di un cittadino straniero senza fissa dimora, che avrebbe trovato un riparo di fortuna sotto la linea ferroviaria-Ceres. Celibe, disoccupato, secondo i primi accertamenti del medico legale a causare il decesso della vittima sarebbero stati 7 fendenti inferti verosimilmente da un oggetto acuminato, in particolare tre al petto, due alla schiena e uno al polpaccio. La salma è stata portata al cimitero di Venaria Reale a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sulla vicenda indagano i carabinieri. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

