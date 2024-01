Toprak Razgatlioglu sarà l’anti Bautista nella Superbike 2024?

L'iridato Superbike 2021 è noto per le sue doti in pista e da sempre si diletta anche nel paddock con acrobazie e manovre da stunt. A Portimao, dove ... (247.libero)

SBK - primi test per Toprak Razgatlioglu in BMW : “Bene la prima uscita”

Dovevano essere in programma per oggi, invece il rischio pioggia in Algarve ha costretto il team ad anticiparli a ieri. Così i fan presenti a ... (metropolitanmagazine)