Tonno Mareblu ritirato dai supermercati Esselunga | l’allerta del Ministero

In via precauzionale il Ministero della Salute ha ritirato un lotto diin scatola a marchio, per la possibile presenza di istamina oltre i limiti di legge. L'indicazione è di non consumare il prodotto e di restituirlo al punto vendita dove è stato comprato, ...... 17/01/2024 Marchio del prodotto:al naturale 'VeroNaturale al Vapore' 6x60g;al ... Per qualsiasi chiarimento o richiesta specifica, il consumatore potrà contattareal numero verde ...L’Edizione del Carnevale di Capua 2024 si preannuncia spettacolare ed entusiasmante grazie a un ricco programma di iniziative l’8 febbraio, l’11...(Fonte: DeaNotizie - News archiviata in #TeleradioNew ...Occhio ai prodotti sugli scaffali: la catena dei supermercati Esselunga oggi ha pubblicato sul proprio sito web, nella pagina dedicata alle...(Fonte: DeaNotizie - News archiviata in #TeleradioNews i ...