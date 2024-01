TNA | Trinity parla al pubblico di Orlando | sarà addio?

(Di sabato 20 gennaio 2024) Nella giornata di ieri la TNA è andata in scena con una nuova sessione di tapings tv per lo show settimanale iMPACT. Nella tale si è svolto il rematch valevole per il Knockouts World Championship tra la neo campionessa, Jordynne Grace e la sua sfidante ex detentrice della cintura,. Dopo il pregevole scontro di Hard To Kill, le due si sono ancora una volta ritrovate faccia a faccia e Jordynne è riuscita nell’impresa di difendere con successo il suo terzo regno. Nel post match l’ex Naomi ha afferrato il microfono perre di fronte aldi, Florida e porgere i suoi ringraziamenti prima e saluti poi alla fan base TNA. Qui sotto il video con il promo della due volte WWE Women’s Champion ed ex TNA Knockouts World Champion.Fatu says goodbye to ...

