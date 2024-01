“Ti faccio fare la fine della Cecchettin” | minaccia la moglie e la spinge giù dalle scale

(Di sabato 20 gennaio 2024) Ormai un copione. “Tiladi Giulia“: questa ladi un 31enne romeno denunciato per maltrattamenti in famiglia nei confronti27enne. È successo a Mestrino, nel Padovano, dove l’uomo è stato denunciato per aver picchiato eto la. I carabinieri nel pomeriggio del 13 gennaio hanno eseguito un’ordinanza, emessa dal Gip di Padova, che dispone l’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per il 31enne.Leggi anche: Sofia Castelli uccisa a 20 anni dall’ex fidanzato. L’avvocato di Zakaria Atqaoui: “Vuole chiedere scusa” Cosa è successo Il 31enne ha spinto lacontro la scala di casa, di fronte ...

