The Holdovers Lezioni di Vita

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 20 gennaio 2024) Un film che arriva dagli anni 70. Girato l’altro ieri da Alexander Payne, dopo lo sfortunato (e non troppo riuscito) “Downsizing”, e il grandissimo “Nebraska” (con Bruce Dern, in bianco e nero, da guardare su Prime Video). Ci sarebbe anche “Sideways – In viaggio con Jack”: una settimana tra i vigneti della California, un assaggio dopo l’altro per cacciar fuori la tristezza. C’era Paul Giamatti, che ritroviamo qui dietro la cattedra: insegna letteratura classica alla Barton Academy nel New England, odiato dagli studenti e pure dal rettore (ha bocciato il figlio di una famiglia che aveva appena staccato un generoso assegno). Mette sotto torchio gli studenti, e a Natale si ritrova con un gruppetto che per motivi familiari non può tornare dalle rispettive famiglie. Sono loro gli “holdover” – soli a Natale, nelle stanze dell’infermeria perché costa troppo tenere acceso il riscaldamento in ...