Ternana-Cittadella | Serie B | salvezza e playoff a confronto | probabili formazioni e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 20 gennaio 2024) Diversi incroci interessanti in questa 21ª giornata diB, iniziata col botto dopo il 3-0 esterno del Parma sulla Sampdoria. Tra i match odierni anche, in programma alle ore 14:00 al Liberati. Punti pesanti in palio per ambedue le, in lotta rispettivamente per lae per i. I padroni di casa sono diciassettesimi a quota 18 punti, gli stessi dell’Ascoli e uno solo in più dello Spezia. Agli umbri serve quindi una vittoria per allontanarsi dalle zone più pericolose della classifica. Gli ospiti sono invece quarti a quota 36 punti e, oltre alla volontà di aggiudicarsi un posto ai, rimane viva la speranza di prendersi laA tramite la regular season. Il secondo posto del Venezia è infatti ...