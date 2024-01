Tennis | Nick Kyrgios su Djokovic | “Può vincere ancora tre o quattro Slam”

Leggi su oasport

(Di sabato 20 gennaio 2024) Continua la bromance tra Novak. Dopo anni di attriti tra i due, il loro rapporto è notevolmente migliorato nel 2022, quando l’australiano si schierò in favore del numero 1 al mondo quando si ritrovò invischiato in quel ‘pasticciaccio brutto’ in cui venne espulso dal paese oceanico, ritrovandosi poi in finale a Wimbledon anche da ‘buoni amici’. Nell’ultimo anno e mezzo l’australiano ha spesso dichiarato comesia da annoverare tra i migliori della storia, a causa delle sue abilità tecniche: “Il suo dritto è molto solido, con il rovescio può colpire in ogni modo, forse il migliore mai visto su un campo di. Anche il servizio è solido ed è il miglior giocatore in risposta di ogni tempo. Nole è bravo a rete ed è uno dei migliori in fatto di mobilità. Sicuramente il ...