Tennis | Lorenzo Sonego non giocherà l’ATP 250 di Marsiglia

Leggi su oasport

(Di sabato 20 gennaio 2024)si prenderà una pausa più lunga dopo questo Australian Open: il torinese ha deciso di cancellarsi dal250 dial via il prossimo 5 febbraio. Il torneo sul veloce indoor francese, è piuttosto prestigioso e presenta grandi nomi al via: su tutti quello di Jannik Sinner che sarà la prima testa di serie davanti a Hubert Hurkacz, Grigor Dimitrov e Karen Khachanov. Per i colori italiani al via ci sarà ancheMusetti. La cancellazione diera stata in parte anticipata nella conferenza stampa dopo la sconfitta onorevole contro Carlos Alcaraz: il piemontese ha dichiarato di voler giocare a Rotterdam e Dubai, in due tabelloni competitivi per cercare di migliorare e crescere ulteriormente, per poi andare sul cemento americano. La scelta di non giocare ...