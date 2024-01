Tennis | la squadra di Coppa Davis da Sergio Mattarella Fissato l’incotro

(Di sabato 20 gennaio 2024) Dopo un primo rinvio, la data dovrebbe essere fissata. Secondo quanto appreso dall’agenzia di stampa ANSA il Presidente Della Repubblicariceverà la Nazionale Italiana digiovedì 1 febbraio per ringraziarla della straordinaria vittoria in, avvenuta il 27 novembre 2023 dopo ben quarantasette anni dall’ultima volta. L’incontro era in realtà stato pianificato meno di un mese dopo il trionfo di Malaga, nello specifico il 21 dicembre, salvo poi essere rimandato a causa di altri impegni già fissati da vari componenti del team. Sinner, Musetti, Arnaldi, Sonego, Bolelli e Filippo Volandri entreranno dunque al Palazzo del Quirinale alle ore 16:00, ascoltando come di consueto le parole del Capo dello Stato. Australian Open, Iga Swiatek: “Avevo tutto sotto controllo fino al ...

Durante i SuperTennis Awards 2023 non sono ovviamente mancate le celebrazioni per il recente trionfo in Coppa Davis della squadra italiana ... (sportface)

Non ci sono solo le due grandi manifestazioni per nazionali, la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup. In diverse altre occasioni il tennis , sport ... (247.libero)

ROMA - Sergio Mattarella è pronto a ricevere Sinner e compagni al Quirinale per celebrare la conquista della Coppa Davis , conquistata lo scorso novembre dallaazzurra capitanata da Filippo Volandri , in finale contro l' Australia dopo un'attesa di 47 ...Ladi Luca Giovinazzo mantiene la sua serie vincente e si prepara per la prossima sfida in ... Dopo aver provato mille sport diversi, atletica, ginnastica,, triathlon, calcio ho deciso ...C’è poco da dire: obiettivo 4 punti per restare in vetta a punteggio pieno. Un tour de force che la squadra di Laghezza affronterà senza due pedine importanti: la stella rumena Bernadette Szcs e la ...I tennisti azzurri vincitori della Coppa Davis saranno ricevuti - apprende l'ANSA - al Quirinale dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il 1° febbraio alle 16. L'incontro, inizialmente an ...