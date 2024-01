Tennis | Fognini entra nello Schiavone Team Lab Cerco nuovi stimoli

(Di sabato 20 gennaio 2024) Il ligure non sarà allenato direttamente dalla ex campionessa milanese ROMA - Fabioha scelto come casa loLab, Academy fondata nel 2022 a Milano, dalla campionessa Francesca. Il ligure si allenerà sui campi dell'Harbour Club Milano seguito dal, compos

The post Tennis , Pennetta su Fognini : “Sogna di tornare in Coppa Davis? Sicuramente sì” appeared first on SportFace. (sportface)

Il ligure sui social: "Ho bisogno di più tempo per essere in grado di competere". ROMA - Che ci fossero 17 italiani nell'entry-list delle ... (ilgiornaleditalia)

Il ligure sui social: "Ho bisogno di più tempo per essere in grado di competere". ROMA - Che ci fossero 17 italiani nell'entry - list delle ... (247.libero)

“Secondo me, senza infortuni posso ancora giocare il mio tennis migliore: un buon 70% dipende da questo. La chiave è trovare continuità, per ... (sportface)

Sono molto felice di questo ingresso", ha dichiaro Schiavone, ex n.4 Wta e prima donna italiana a vincere uno Slam, il Roland Garros, che non allenerà direttamente. "Sono contento di fare ...Sulla stessa lunghezza d'onda anche: ' Sono contento di fare parte di questo nuovo progetto creato da Francesca che oltre ad essere una grande amica è una grande professionista. Sono sempre ...Il ligure non sarà allenato direttamente dalla ex campionessa milanese ROMA (ITALPRESS) - Fabio Fognini ha scelto come casa lo Schiavone Team ...Fabio Fognini ha scelto come casa lo Schiavone Team Lab, academy fondata nel 2022 a Milano, dall’ex campionessa Francesca Schiavone. Il tennista ligure si allenerà sui campi dell’Harbour Club Milano s ...