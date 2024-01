Teatro di Roma | De Fusco nuovo direttore | il Pd strepita Mollicone | nessuna forzatura

(Di sabato 20 gennaio 2024) »Ci risiamo: anche suldie la nomina delgenerale (Luca De) la sinistra fa le barricate. Schiumano rabbia e gridano all’occupazione, evocano i “lanzichenecchi”. Dimenticando che sulle nomine la sinistra non ha mai fatto prigionieri, egemonizzando il mondo della cultura, occupando tutti i posti chiave. “Inaccettabile occupazione del potere”, tuona il sindaco Gualtieri e con lui altri esponenti di Pd e M5s.di: Luca Denonostante le barricate del Pd L’ultima nomina ha fatto insorgere il centrosinistra, con il sindaco diin testa, che sperava di avere l’ennesimo dirigente in quota Pd. Sigla che sta ormai come “Per diritto” (divino). E poco importa ai ...

"Ovviamente non si può fare il Teatro di Roma senza il Comune di Roma , ma in miei cartelloni mai orientamento politico di qualche tipo'' ''Non sono ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – ''Non sono io che devo rispondere, è un discorso che riguarda la politica. Bisogna lavorare in concordia e recuperare un'armonia. Nella ... ()

Francesco Siciliano è il presidente del Cda deldi, oggi non ha partecipato alla votazione in una seduta da lui non convocata, in cui i consiglieri di regione e ministero della Cultura hanno votato da soli il nuovo direttore Luca De ..."Nel giorno in cui il Presidente della Repubblica lancia un monito contro il pensiero unico nella cultura dalla destra arriva un inquietante segnale che deve suonare da allarme per quelli che hanno a ...Dal 3 al 5 maggio si rifletterà sulla lingua e sulle sue evoluzioni durante l'anteprima di #leparolevalgono - FESTIVAL TRECCANI DELLA LINGUA ITALIANA che proseguirà a Roma e Lecco ... Dall'11 al 21 ...(ANSA) - ROMA, 20 GEN - Si rinnova la collaborazione tra le compagini giovanili dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia e del Teatro Massimo di Palermo, che già si erano esibite insieme lo scorso ...