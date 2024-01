Taveri | «Inter top anche in Europa! Fatta per le competizioni secche»

(Di sabato 20 gennaio 2024) L’approda in finale di Supercoppa Italiana, battendo la Lazio. Ma c’èl’Europa ancora in ballo. Sul percorso in Champions League si sofferma Mino, opinionista di Mediaset. SUGGELLO – Partita dopo partita l’esprime sul campo la maturità acquisita negli ultimi tempi. Maturità che, secondo Mino, potrà tornare utile alla squadra di Simone Inzaghiin Europa: «La finale di Champions League dell’anno scorso ha dato molta consapevolezza all’di potersi giocare queste competizione europeead altissimo livello. E lo si vede quando fa le partite. Poi c’è stato il passo falso in Coppa Italia ma può starci con tanto turnover. L’ha dato consapevolezza di potersi giocare le ...

LE SEMIFINALI VENERDÌ 19 GENNAIO: Prepartita dalle 19:00 su Italia 1, condotto da Monica Bertini e Mino Taveri, Andrea Ranocchia, Fabrizio Ravanelli e Graziano Cesari. Inter-Lazio, in diretta.