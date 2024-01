Tali e quali 2024 | le anticipazioni giudici | concorrenti | ospiti e imitazioni della seconda puntata

Leggi su tpi

(Di sabato 20 gennaio 2024) , 20 gennaio Questa sera, 20 gennaio, su Rai 1 in prima serata va in onda ladi, la nuova edizione dello show versione “nip” di Tale e Quale Show. Alla conduzione Carlo Conti. Protagonisti in ogni10 persone comuni che sarannoa cantanti famosi. In giuria: Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio e…un quarto giudice a‘quale e quale’ all’originale. Scopriamo tutte ledi stasera.La conduzione è ovviamente affidata a Carlo Conti. E poi la collaudatissima giuria, formata da Loretta Goggi, ...