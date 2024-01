Tabellone maschile Australian Open 2024 | Djokovic campione in carica | Sinner guida la spedizione azzurra

(Di sabato 20 gennaio 2024) Ilprincipaledegli, in programma sui campi di Melbourne Park dal 14 al 28 gennaio. Are il seeding è il numero uno al mondo nonchéinNovak, seguito da Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev. Subito dopo c’è l’azzurro Jannik, che può ritenersi soddisfatto di come ha pescato ed è sicuramente il più accreditato del suo spot per spingersi fino in semifinale. In attesa che finiscano le qualificazioni, sono altri quattro gli azzurri già certi di prendere parte al main draw dello slamo: Lorenzo Musetti (testa di serie #25), Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini. Di seguito il...

Alcaraz e Hurkacz agli ottavi NelCarlos Alcaraz , che non intende mollare il ruolo di nuova stella del tennis mondiale a Jannik Sinner , si qualifica per gli ottavi dopo aver ...FEMMINILE PROGRAMMA AUSTRALIAN OPEN 21 GENNAIO ROD LAVER ARENA Ore 02:00 - (4) Gauff vs Frech Non prima delle 03:30 - (1) Djokovic vs (20) Mannarino No prima delle 09:00 -...I tabelloni Under 18, maschile e femminile, vedranno il loro inizio ufficiale ... protagonista assieme a Cinà della cavalcata azzurra in Davis, approdato in tabellone dopo aver superato le ...Jannik Sinner è l’unico italiano rimasto in corsa nel tabellone maschile: l’altoatesino ha staccato oggi il pass per gli ottavi di finale. Mentre nel tabellone femminile resta in gioco solo Jasmine ...