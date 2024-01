Tabellone femminile Australian Open 2024 | Sabalenka difende il titolo | sei italiane al via

(Di sabato 20 gennaio 2024) Ilprincipaledegli, in programma sui campi di Melbourne Park dal 14 al 28 gennaio. Occhi puntati su Aryna, seconda forza del seeding e chiamata are ilconquistato dodici mesi fa. Le principali indiziate per insidiarla sono Iga Swiatek ed Elena Rybakina, che non hanno però pescato troppo bene, e le americane Coco Gauff e Jessica Pegula. Per quanto riguarda le azzurre, sono sei le giocatrici ai nastri di partenza: Jasmine Paolini (testa di serie #26), Elisabetta Cocciaretto, Martina Trevisan, Camila Giorgi, Lucia Bronzetti e Sara Errani. Di seguito ilcompleto. PROGRAMMA E COPERTURA TV...

MASCHILEPROGRAMMA AUSTRALIAN OPEN 21 GENNAIO ROD LAVER ARENA Ore 02:00 - (4) Gauff vs Frech Non prima delle 03:30 - (1) Djokovic vs (20) Mannarino No prima delle 09:00 -...... a partire dall'una di notte italiana, con il successo di Dayana Yastremska per 6 - 2 2 - 6 6 - 1 sulla ventisettesima testa di serie delEmma Navarro ( ai trentaduesimi ...AUSTRALIAN OPEN 2024 - Carlos Alcaraz resta in campo per un'ora contro il 18enne Shang: 6-1 6-1 1-0 e ritiro del cinese. Lo spagnolo vola così agli ...Avversaria di Jasmine Paolini agli ottavi sarà Anna Kalinskaya. Nella prima parte del programma femminile in campo tre finaliste Slam junior. Dodin facile contro Burel, fatica Qinwnen Zheng costretta ...