Supercoppa | non siamo soli | Corsport e Foglio apprezzano e rilanciano l’antimoralismo del Napolista

(Di sabato 20 gennaio 2024) Non. Il nostro articolo sull’ondata di moralismo che ci ha investiti dopo Napoli-Fiorentina die gli spalti vuoti, ha trovato consenso. Ripreso da Dagospia, oggi è stato ampiamente citato sia dal Corriere dello Sport nell’editoriale di Ivan Zazzaroni, sia dalnell’articolo in prima pagina di Maurizio Crippa “Mica male la coppetta – Moralismi e stupidate sul calcio giocato a Riad. Invece un modello da migliorare”. Il direttore del Corriere dello Sport sposa in pieno la nostra tesi. Due parole (non mie) sullaextralarge a Riyad: ho trovato centratissima l’analisi di Max Gallo de “Il”, sito sportivo tra i migliori del web. Criticando l’atteggiamento ipocrita di chi ha censurato la scelta della sede araba, Gallo scrive:… e cita ampi ...

"C'è differenza tra noi e l'Inter , i meriti degli avversari non vanno sottovalutati. Ma non è la differenza vista stasera, non dobbiamo nemmeno ... (247.libero)

Apprensione in vista della finale di Supercoppa tra Napoli e Inter per le condizioni di un titolarissimo : ora non c’è nessuno dubbi o sulla sua ... (spazionapoli)

... è arrivato anche un netto 3 - 0 nella semifinale diItaliana contro la Fiorentina che ... in attesa dell'ultimo atto del torneo contro l'Inter , Aurelio De Laurentiisha mai avuto dubbi. ...Stranamente al popolo arabo della semifinale diè interessato un granché. Dove sono Inter e Milan, racconta chi c'è, chiedevano ieri gli spaesati giornalisti arabi quando hanno visto i ..."La vittoria contro la Fiorentina in Supercoppa Sono sempre stato convinto che il Napoli fosse un bel Napoli. Poi bisogna dare tempo a Mazzarri. Ogni allenatore ha una sua modalità, che deve riuscire ...Non solo sconfitta dall'Inter per 3-0 nella Supercoppa Italiana ieri sera per la Lazio, ma anche una tegola che finirà per pesare anche in campionato. Ieri sera infatti i biancocelesti, non si sono ...