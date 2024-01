Supercoppa – Napoli-Inter | in vendita i biglietti | prezzi e modalità di acquisto

(Di sabato 20 gennaio 2024)– La SSCinforma – attraverso il sito ufficiale del Club azzurro – che iper finale della EA SPORTS FC SUPERCUP 2023/2024, train programma il giorno lunedì 22 gennaio 2024 presso “Al-Awwal Park Stadium” – Riyadh (Arabia Saudita), alle ore 22.00 local time (ore 20.00 italiane), sono insul seguente sito: https://webook.com/en– Per poter entrare in Arabia Saudita, ogni tifoso dovrà procedere anche con la richiesta del visto turistico elettronico, seguendo la procedura indicata sul seguente sito: https://visa.visitsaudi.com/ Di seguito i: NB: Isono indicati in SAR (EUR), tasso di cambio SAR/EUR al 8/01/2024 = 4.1048 Fonte Dati: Banca ...

Sono in vendita i Biglietti della finale della Supercoppa Italiana , Napoli-Inter , in programma a Riad in Arabia Saudita lunedì 22 gennaio alle ore ... (sportface)

Lunedì si assegna il primo titolo italiano a Riyadh ROMA - Designato l'arbitro per la finale della Supercoppa italiana in programma lunedì in ... (ilgiornaleditalia)

La compagnia aerea Wizz Air organizza voli speciali da Napoli , Roma e Milano per Riyadh in vista della finale di Supercoppa Napoli -Inter. Nel ... (ilnapolista)

Calcio 2023 - 2024 Serie A SquadraArrivano buone notizie dal campo per Walter Mazzarri a Riad, dove lunedì sera ilcontenderà all'Inter laItaliana. Cajuste e Mazzocchi, costretti a lasciare il campo anzitempo nel corso della ripresa della semifinale contro la Fiorentina, hanno lavorato entrambi ...Veniamo da un'altra grande parita persa in quel modo, ma se vediamo iline quello che abbiamo fatto noi, dobbiamo rinfrancarci e proseguire. Ci aspettano 18 finali, ma dopo Verona ...dove sarà a disposizione di Mazzarri per la finale di Supercoppa Italiana contro l’Inter (in programma lunedì alle 20.00). Ecco il benvenuto dell’ex Sassuolo: “Ciao a tutti, sono felice di essere qua.Nonostante la smentita di Barone - il quale ha dichiarato che non era mai stato trattato - lo "scippo" di Cyril Ngonge ad opera del Napoli è rimasto un grosso ... e si aspettava un acquisto prima ...