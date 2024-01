Supercoppa Italiana | nuovo format | edizioni | calendario e risultati

Dopo le polemiche sulla scarsa partecipazione di pubblico per la semi finale tra Napoli e Fiorentina – risultato decisamente migliorato per quella di ... (inter-news)

Terzo posto per 'Quarto Grado' La seconda semifinale di, Inter - Lazio, trasmessa da Canale 5 si è aggiudicata gli ascolti della prima serata di ieri con 4.777.000 telespettatori e il 22,7% di share. Su Rai1 la seconda puntata di Colpo ...Insomma, la2024 replica i meccanismi e l'approccio che gli attuali dirigenti del calcio criticavano ai propugnatori della Superlega. Se questo è il futuro... di Lorenzo Longhi C ...In più alla corte di Eusebio Di Francesco arriverà anche Alessio Zerbin dopo la sua doppietta in semifinale di Supercoppa Italiana.Deciso l'arbitro di Napoli ed Inter, che si giocheranno la Finale di Supercoppa Italiana: la squadra di Simone Inzaghi ha superato la Lazio nella seconda Semifinale nel torneo ed affronterà la ...