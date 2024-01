Supercoppa Italiana | la designazione arbitrale per Napoli-Inter

Ecco chi dirigerà la sfida tra Napoli e Inter: match valevole per la finale di. La designazione arbitrale Antonio Rapuano della sezione di Rimini dirigerà Napoli - Inter, la finale dia Riad, in Arabia Saudita. Ecco la designazione ...Su Canale5 - dalle 20 alle 21:49 - la seconda semifinale di: Inter - Lazio ha incollato davanti al video 4.777.000 spettatori con uno share del 22.7% (primo tempo a 5.082.000 e il ...Tutta la Serie C NOW è solo su Sky e in streaming su NOW, con 1.143 partite in esclusiva nazionale e 48 partite in co-esclusiva a stagione, tutte le partite della regular season, dei playoff, della ...La scelta è fatta: ad arbitrare la finale di Supercoppa Italiana a Riad sarà Antonio Rapuano, direttore di gara 38enne della sezione di Rimini. È lui il fischietto che l'Aia ha scelto per Napoli-Inter ...