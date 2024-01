Supercoppa Italiana | Giudice Sportivo | una giornata di squalifica per Biraghi

(Di sabato 20 gennaio 2024) Il, Gerardo Mastrandrea, ha pubblicato un nuovo bollettino dopo le semifinali della2024. Spicca ladiper il capitano della Fiorentina Cristiano, che è stato ammonito durante il match contro il Napoli ed era in diffida. Il giocatore viola salterà quindi il prossimo impegno in campionato, ovvero la sfida di domenica prossima contro l’Inter. Entra invece in diffida il laziale Vecino, ammonito proprio contro i nerazzurri. SportFace.

