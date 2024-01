Superbonus | FdI ritira emendamento per la proroga

(Di sabato 20 gennaio 2024) Il partito della premier Meloni si riallinea alle intenzioni del governo di chiudere con il bonus del 110% e si sfila dalla richiesta per una riapertura dei termini

Dietrofront di Fratelli d'Italia sulla richiesta di proroga del Superbonus: è stato ritirato l'emendamento al decreto superbonus (a prima firma Saverio Congedo), identico ad altre due proposte presentate da Pd e gruppo Misto, per concedere altri due mesi ai condomini che al 31 dicembre hanno effettuato lavori per ... Le perplessità del ministero dell'Economia sul costo reale di ogni allungamento dei tempi hanno prevalso. Lunedì nuova riunione di maggioranza ...