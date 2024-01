Studiare fuori sede in Italia e all’estero | Roma tra quelle più desiderate

Da un recente sondaggio Ipsos condotto per il World Economic Forum in 30 Paesi, vieneche l'... Per noi potere "" con le persone con cui trascorriamo per lavoro la maggior parte delle ......per l'affitto di appartamenti a studenti) ma soprattutto per quello che significa nel corso dell'anno accademicoe vivere nella nostra città per alcune migliaia di giovani e per isede ...Gli studenti fuori sede scelgono l’Italia per studiare: ecco perché molti ragazzi preferiscono venire a Roma.