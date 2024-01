Studenti degli istituti alberghieri di Nembro e San Pellegrino al concorso Cooking Quiz

Leggi su bergamonews

(Di sabato 20 gennaio 2024) Torna, il prestigiosodidattico nazionale che coinvolge ogni anno glid’Italia. I veri protagonisti del format saranno glie le studentesse delle classi 4ªindirizzi enogastronomia, sala-vendita e pasticceria/arte-bianca. Attraverso la gamification, iltrasferirà nozioni e informazioni importanti, per poi valutarne il grado di apprendimento. Saranno proposte sfide individuali per ottenere il punteggio più alto nella propria classe, nonché competizioni tra classi per determinare il gruppo che accederà alla fase successiva, ovvero la Finalissima Nazionale in programma il 22 maggio al Teatro Olimpico di Roma. Quali scuole saliranno sul podio? Campioni in carica per l’edizione 2023 l’IIS ...