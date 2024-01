Strage in un dormitorio scolastico | 13 vittime di un incendio VIDEO

(Di sabato 20 gennaio 2024) Pubblicato il 20 Gennaio, 2024 Tredici persone sono morte nell’di un. La tragedia è avvenuta in Cina, nella provincia di Henan. “Alle 23 di venerdì i vigili del fuoco locali hanno ricevuto l’allarme per un rogo neldella scuola Yingcai nel villaggio di Yanshanpu, città di Dushu”, riferisce Xinhua. I soccorritori “sono arrivati rapidamente sul posto e le fiamme sono state domate alle 23:38 locali”, aggiunge l’agenzia di stampa ufficiale. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’e almeno una persona legata alla scuola è stata arrestata.

Tragedia in Cina. Sono almeno 13 le vittime di un incendio divampato ieri sera neldi una scuola nella località di Yanshanpu, nella provincia di Henan. Il bilancio è stato fornito dalle autorità locali, ma non è chiara l'età delle vittime, né cosa abbia provocato l'...Leggi Anche Treviso, ilè saturo e il parroco dorme all'aperto con i senzatetto Compagna ...anni sfugge agli educatori e viene travolto da un treno Ultimo Aggiornamento Fotogallery -...Tragedia in Cina. Sono almeno 13 le vittime di un incendio divampato ieri sera nel dormitorio di una scuola nella località di Yanshanpu, nella provincia di Henan. Il bilancio è stato fornito dalle ...(Adnkronos) – La guerra a Gaza è al centro di una crisi regionale che rischia di esplodere. In Libano Israele ha preso di mira obiettivi degli Hezbollah in profondità nel territorio del Paese dei ...