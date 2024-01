Storico sorpasso nelle vendite | Apple meglio di Samsung

Svolta storica, Mediaset ha sorpassato la Rai in tutte le fasce orarie . Non era mai successo nulla di simile, in passato il Biscione aveva battuto la ... (affaritaliani)

E quello maturato in un Saleri traboccante di tifo è un successoper i valgobbini che per ... In chiusura di primo tempo arriva anche il clamorosoper i bresciani. Altro pasticcio ...In questo clima di polemica passa sotto traccia la larga e meritata vittoria con il Monza di Lautaro e compagni (1 - 5), che trovano il primotrionfo dell'Inter in Brianza regalando sprazzi ...cosi' quatta quatta afferra la nostra mano a ricordarci alcuni clamorosi quanto velenosi sorpassi... Correva il campionato ... dando il via alla storica era Sacchiana! Stagione 1998/1999. La Lazio del ...Lo ha detto pure Allegri in conferenza stampa: storicamente sono sempre state partite impegnative, da prendere comunque con le pinze. DOPPIO FORFEIT - Rabiot e Chiesa sono assenze importanti. Con ...