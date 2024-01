Stop alla firma inutile sotto ai messaggi | stop alle millemila foto banali e | soprattutto | stop alle pericolosissime emoji

Leggi su iodonna

(Di sabato 20 gennaio 2024) Caro 2024, per te mi voglio impegnare a essere un’umana più risolta. O almeno digitalmente più disinvolta, capace di scrivere con due pollici insieme o di cavarmela con una mano sola e nell’altra un Moscow Mule (vabbè, un centrifugato di antiossidanti). Apparire come tutti. Ma esercitare il mio controllo da boomer per risparmiare tempo e spazio. George Clooney vero boomer: «TikTok? Non so nemmeno cosa sia» X ...