Stefano De Martino | le ultime dichiarazioni su Belen | “Ci sono sempre due verità”

(Di sabato 20 gennaio 2024)Deè stato al centro degli ultimi gossip dopo le pesanti accuse della showgirlnei suoi confronti. Pare infatti che la conduttrice abbia scoperto diversi tradimenti del compagno, avvenuti soprattutto dopo che lei ha avuto un pesante crollo a causa della depressione. E il conduttore a sua volta ha colto l’occasione per replicare alle sue accuse.De: la risposta di lui Il conduttore ha replicato nella puntata di domenica 3 dicembre 2023 di Che Tempo Che Fa, ospite di Fabio Fazio. Dove ha detto: “Ma guarda, lasciami dire una cosa, che non è una replica, è una riflessione. Nel senso che quando finiscono le relazioni in generale cidue. Ognuno ha la propria. Poi c’è chi ...

Alessia Marcuzzi ha commentato sui social e per la prima volta, il presunto flirt con l'ex ballerino ed ex marito di Belen Rodriguez,De. Alessia Marcuzzi rompe il silenzio suDeLa conduttrice di Boomerissima ha postato un ironico video in cui, in procinto di uscire, viene avvisata che la serata è ...Ospiti in studio per due sorprese speciali, la straordinaria e amatissima attrice Sabrina Ferilli e il brillante conduttore televisivo,De. La puntata d'esordio - in onda sabato 13 ...Tocca fare un passo indietro di un mesetto, che nel gossip potrebbe essere un’era glaciale. Belen Rodriguez, rispondendo a un utente Instagram che le chiedeva se ci fosse stata davvero una storia tra ...Alessia Marcuzzi rompe il silenzio sulla sua presunta relazione con Stefano De Martino, per la prima volta dopo mesi ...