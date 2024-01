Stefano De Martino e Geppi Cucciari «candidati» per Sanremo 2025? Tutte le indiscrezioni

Maria De Filippi e Stefano De Martino (US Fascino) Due ‘amici’ di Maria De Filippi sono in arrivo per il secondo appuntamento di C’è Posta Per te ... (davidemaggio)

Sabrina Ferilli , amica di lunga data di Maria e compagna di avventure a "Tu Si Que Vales", eDe, cresciuto come ballerino nella scuola di Amici e oggi conduttore e volto di Rai 2 . ...Ospiti in studio: il conduttore e ballerinoDeprotagonista di una bellissima sorpresa. L'ex marito di Belen Rodrigurez, infatti, sarà il regalo per una persona; una sorta di ...L'ex marito di Belen Rodriguez è stato accostato alla soubrette 64enne, da anni sposata con Enzo Paolo Turchi Scopri ogni giorno i contenuti esclusivi come Interviste, Commenti, Analisi, le Pagelle e ...L'ex marito di Belen Rodriguez è stato accostato alla soubrette 64enne, da anni sposata con Enzo Paolo Turchi Scopri ogni giorno i contenuti esclusivi come Interviste, Commenti, Analisi, le Pagelle e ...